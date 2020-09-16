البطولة السعودية : سعد بقير ينقذ فريقه ابها من الخسارة امام الشباب

انقذ لاعب الوسط التونسي سعد بقير فريقه ابها من الخسارة عندما ادرك له التعادل من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة امام المضيف الشباب مساء الاثنين لحساب الجولة السابعة والعشرين للبطولة السعودية لكرة القدم.

وتقدم الشباب بواسطة الكولومبي دانيلومورينو اسبريليا منذ الدقيقة 12 لكن سعد بقير منح نقطة التعادل لابها من علامة الجزاء في الدقيقة 67.



وهو الهدف العاشر لسعد بقير مع ابها في بطولة هذا الموسم كافضل هداف في صفوف فريقه.



وكان ابها قام خلال الاسبوع الماضي بتجديد عقد سعد بقير (26 عاما) لمدة موسمين اضافيين وذلك الى غاية 2022.



يذكر ان سعد بقير التحق بابها في جوان 2019 قادما من الترجي الرياضي.

ويحتل ابها قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة السعودية المركز التاسع مؤقتا برصيد 34 نقطة بينما ياتي الشباب في المركز الثامن ب39 نقطة.

وات