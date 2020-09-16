إصابة لاعب كرة قدم لبناني برصاصة طائشة في رأسه وحالته حرجة

أصيب لاعب كرة القدم اللبناني، محمد عطوي، اليوم الجمعة، برصاصة طائشة في رأسه في بيروت، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن حالته حرجة.
وأكد الإعلام اللبناني أن عطوي (33 عاما)، لاعب نادي الأنصار، والتضامن صور، والإخاء الأهلي عاليه، سابقا، أصيب برصاصة طائشة في رأسه في منطقة الكولا ببيروت، خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقد نقل إلى مستشفى المقاصد حيث سيخضع لعملية جراحية، وحالته حرجة.
وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة ما حصل وتحديد مصدر الرصاص الطائش.
المصدر: وسائل إعلام لبنانية
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