البطولة السعودية : كريم العواضي هداف مع ابها امام الفيصلي

سجل متوسط الميدان الدولي السابق كريم العواضي الهدف الوحيد لفريقه ابها خلال المباراة التي خسرها امام الفيصلي 1-2 يوم الاربعاء لحساب الجولة الثلاثين الاخيرة للبطولة السعودية لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي بهدفين عن طريق البرازيليين وليام دي اوليفيرا (23) ورافائيل سيلفا (52) قبل ان يذلل كريم العواضي الفارق لابها في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وانهى ابها الذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي ويضم في صفوفه ايضا لاعبين تونسيين اخرين هما سعد بقير وفراس شواط البطولة السعودية في المركز التاسع برصيد 38 نقطة بينما احرز الفيصلي المرتبة الخامسة بمجموع 48 نقطة. وات

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