لاعب الترجي بن ساحة ينتقل الى مولودية الجزائر على سبيل الاعارة

ذكرت تقارير اعلامية جزائرية بأن فريق مولودية الجزائر نجح في الحصول على خدمات لاعب الترجي الرياضي التونسي بلال بن ساحة، على سبيل الإعارة لموسم واحد من الترجي التونسي.



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