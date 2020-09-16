شمس الدين الذوادي ينضم رسميا الى فريق الشمال القطري

أمضى اليوم الأحد ، المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي شمس الدين الذوادي، على عقد انضمامه لفريق الشمال القطري، لمدة موسم قابل للتجديد.

يذكر أن عقد الذوادي مع فريق باب سويقة كان قد انتهى يوم 30 جوان الماضي، لكن تم تمديده لنهاية الموسم بعد القرارات التي اتخذتها الجامعة التونسية لكرة القدم على خلفية أزمة كورونا.