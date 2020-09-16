أمضى اليوم الأحد ، المدافع السابق للترجي الرياضي التونسي شمس الدين الذوادي، على عقد انضمامه لفريق الشمال القطري، لمدة موسم قابل للتجديد.
يذكر أن عقد الذوادي مع فريق باب سويقة كان قد انتهى يوم 30 جوان الماضي، لكن تم تمديده لنهاية الموسم بعد القرارات التي اتخذتها الجامعة التونسية لكرة القدم على خلفية أزمة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شمس الدين الذوادي ينضم رسميا الى فريق الشمال القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.