كشفت صحيفة الرياض السعودية يوم الخميس ان مسؤولي نادي الزمالك المصري فتحوا باب المفاوضات مع لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم ونادي اتحاد جدة السعودي انيس البدري من اجل التعاقد معه وضمه الى صفوف فريق القلعة البيضاء ليكون الى جانب مواطنه الدولي ايضا الفرجاني ساسي.
وذكرت الصحيفة ان رغم نفي انيس البدري نيته مغادرة الاتحاد فان مسؤولي الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد.
وانضم انيس البدري الى الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الفارط قادما من الترجي الرياضي غير ان مردوده لم يرتق بعد الى مستوى التطلعات.
وات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انيس البدري تحت مجهر الزمالك المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.