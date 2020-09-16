انيس البدري تحت مجهر الزمالك المصري

كشفت صحيفة الرياض السعودية يوم الخميس ان مسؤولي نادي الزمالك المصري فتحوا باب المفاوضات مع لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم ونادي اتحاد جدة السعودي انيس البدري من اجل التعاقد معه وضمه الى صفوف فريق القلعة البيضاء ليكون الى جانب مواطنه الدولي ايضا الفرجاني ساسي.

وذكرت الصحيفة ان رغم نفي انيس البدري نيته مغادرة الاتحاد فان مسؤولي الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد.



وانضم انيس البدري الى الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الفارط قادما من الترجي الرياضي غير ان مردوده لم يرتق بعد الى مستوى التطلعات.

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