الزمالك يدرس عودة فيريرا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي النادي يدرسون التعاقد مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

يأتي هذا خاصة وأنه يجد قبولا داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء وكان يرحب في وقت سابق بتولي المسؤولية لقيادة الفريق.

إلا أنه طلب تأجيل الأمر بسبب خضوعه لعملية جراحية. ومن المقرر أن يستطلع مسؤولو الزمالك رأي المدرب البرتغالي في الفترة الحالية لمعرفة إمكانية توليه تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.

وكان مجلس الزمالك كلف الثلاثي إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة بحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد في الفترة الحالية.