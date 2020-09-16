بركات الحارثي يبحث عن رقم تأهيلي لأولمبياد طوكيو 2021

في الرياضة 16 سبتمبر,2020

يفتقد إلى المضمار والمعسكرات الطويلة

كتب ـ بدر الزدجالي :

يأمل العداء الدولي بركات الحارثي العودة إلى مضامير ألعاب القوى من جديد، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا وذلك من اجل البحث عن رقم تأهيلي للمشاركة في النسخة القادمة لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو التي تم تاجيلها الى عام 2021 في رحلة ليست بالسهلة على العداء في ظل الاوضاع الراهنة والتحديات الكبيرة التي ستواجهه للحصول على بطاقة التأهل في مشوار مشاركاته في سباقات السرعة 100 متر.

بركات الحارثي أحد أبرز نجوم ألعاب القوى بالسلطنة وخارجها وذاع صيته بعد الحصول على ميدالية اسيوية في دورة الالعاب الاسيوية بجوانزو وجمع خلال السنوات الماضية العديد من الميداليات في مختلف المشاركات وتواجده كذلك بجدارة بدورة الالعاب الاولمبية في كل من لندن والبرازيل بمجهوده والحصول على الرقم التاأهيلي.

اليوم يبحث بركات الحارثي الذي توقف طويلا برنامجه التاهيلي، من اجل العودة من جديد الى مضمار العاب القوى للتواجد للمرة الثالثة على التوالي في دورة الالعاب الاولمبية والتي اصبحت سانحة له بعد تاجيلها للعام القادم وذلك يحتاج الى الكثير من الجهد والدعم من قبل الجهات المعنية وهي الاتحاد العماني لالعاب القوى ووزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية لتوفير المناخ المناسب له من اجل الاعداد الامثل وتمثيل السلطنة في الاولمبياد القادمة.

وكان الاجتماع الاخير الذي عقدته اللجنة الاولمبية العمانية الاسبوع الحالي قد تم مناقشة موضوع مشاركة بركات الحارثي في الالعاب الاولمبية مع عدد من اللاعبين في ألعاب القوى والبحث عن ارقام تاهيلية لتلك المشاركة حيث خرج بتوصية بمتابعة موضوع الحارثي من اجل التواجد في الاولمبياد القادمة.

ويحتاج بركات الحارثي الى رقم تأهيلي من اجل التواجد في الاولمبياد وهو رقم 10.05 ثانية على حسب الارقام الاخيرة التي تم وضعها من اجل الحصول على بطاقة التأهيل عبر المشاركة في احدى المسابقات او البطولات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لالعاب القوى وهذا الرقم ليس من السهل تحقيقه في الوضع الحالي ويحتاج الى اعداد كبير بدنيا وذهنيا وبرنامج اعدادي طويل الامد ويملك الحارثي خلال مشواره عددا من الارقام الجيدة التي ساهمت في تأهيله في الاولمبياد ويعد افضل رقم حققه في مشواره في ألعاب القوى 9.97 ثانية في بطولة غرب اسيا بالاردن 2018.

برنامج حافل

ومن المتوقع ان تعقد لجنة المنتخبات بالاتحاد العماني لالعاب القوى خلال الايام القادمة اجتماعا لها وسيتم خلاله مناقشة برنامج اعداد لاعبي منتخب العاب القوى،بما فيهم برنامج العداء بركات الحارثي.

ويضم برنامج المشاركات الخارجية للعام القادم والخاص لفئة العموم في بطولات الصالات المغلقة وبطولة اسيا للعموم وبطولة غرب اسيا ودورة الالعاب الخليجية ودورة الالعاب الاسيوية للصالات المغلقة والدورة الاسيوية للالعاب الشاطئية ودورة التضامن الاسلامي ودورة الالعاب الرياضية العربية بالاضافة الى اللقاءات الدولية.

مطالب بمعسكر طويل

طالب بركات الحارثي خلال هذا اللقاء بايجاد برنامج من اجل العودة الى التدريبات بشكل اكبر في وقت يجري العداء تدريبات على الشارع وفي المناطق المعشبة مفتقدا الجري بالمضامير ومقدرا الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم .

وقال بركات الحارثي باننا في امس الحاجة الى برنامج اعداد كبير خلال الفترة القادمة وانا مستعد للسفر في اي وقت واي مكان من اجل الاعداد الامثل للمشاركات القادمة والاهم هو الحصول على بطاقة التأهل الى الاولمبياد القادمة وهذا يحتاج الى معسكر طويل ومدرب متخصص والمهمة ليست سهلة ولكني قادر باذن الله على تحقيق المطلوب.

واشار بانه في لقائي الاخير مع رئيس اللجنة الاولمبية العمانية حصلت على وعود بالحصول على برنامج تاهيلي على حسب رؤية رئيس اللجنة بدعمه لعدد من المواهب ونقدم له كل الشكر والتقدير واقترحت خلال اللقاء عددا من الاسماء التدريبية العالمية، وكذلك برنامج الاعداد حيث كان اخر معسكر تدريبي مطول لي في عام 2018 بتركيا.

واضاف هناك العديد من المشاركات خلال العام القادم ونحتاج الى الاعداد الامثل من اجل تمثيل السلطنة ولاعبو القوى في حاجة الى الاستمرارية في المعسكرات والتدريبات الداخلية والخارجية وهذا التوقف الطويل يؤثر على المستوى الفني والبدني للجميع والشكر للمدرب محمد الهوتي على جهوده الكبيرة معي خلال الفترة الماضية والحالية.