اللجنة الأولمبية العمانية تشارك في الاجتماع الأول للجنة الإعلامية بالمجلس الأولمبي الآسيوي

شاركت اللجنة الأولمبية العمانية في الاجتماع الأول للجنة الإعلامية بالمجلس الأولمبي الآسيوي والذي عقد مساء أمس الأول وقد مثل اللجنة الأولمبية العمانية أحمد بن سيف الكعبي عضو اللجنة الإعلامية ففي بداية الاجتماع رحب تشارلزلو بجميع أعضاء اللجنة وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن الأدوار والمهام المنتظرة من اللجنة الإعلامية خلال المرحلة القادمة ومنها الإشراف العام على المحتوى الإعلامي الخاص بتغطية جميع فعاليات ومناشط المجلس الأولمبي الآسيوي، بالإضافة لتسهيل مهام الإعلاميين خلال تغطيتهم لمختلف المسابقات التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي وتم خلال الاجتماع استعراض النقلة النوعية التي شملت مختلف منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الأولمبي الآسيوي،كما تمت مناقشة آخر التحضيرات الإعلامية لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة والمقرر إقامتها في مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من٢ إلى ١٠ أبريل٢٠٢١.

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