الأكاديمية الاولمبية العمانية تنظم دورة مفاهيم واستراتيجيات التسويق الرياضي

تنظم الأكاديمية الاولمبية العمانية دورة مفاهيم واستراتيجيات التسويق الرياضي خلال الفترة من 13 وحتى 15 اكتوبر القادم عن بعد والتي تاتي ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها حاليا عن في مختلف المجالات التي تهم الشأن الرياضي في الاتحادات الرياضية والاندية .

من ناحية اخرى تختتم اليوم دورة العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات الرياضية التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية العُمانية عن بُعد وشهدت مشاركة وتفاعل كبير من قبل المشاركين في الدورة والتي تهدف إلى نشر المعرفة العلمية والعملية الصحيحة والمساهمة في تنمية الثقافة لدى المختصين في علاج الإصابات بمختلف الرياضات، والحرص على سلامة الرياضيين وذلك بعد تزايد الإصابات في الملاعب سواء بالتدريبات أو المباريات الودية أو المنافسات المحلية والدولية.

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