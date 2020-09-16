اليوم ..مجلس إدارة نادي العروبة يعلن اسم المدرب الجديد خلفا لفاروق عبدالله

كتب ـ صالح البارحي :

من المتوقع أن يكشف مجلس إدارة نادي العروبة اليوم عن اسم المدرب الذي سيتولى المهمة لقيادة الفريق الكروي الأول فيما تبقى من منافسات الموسم الكروي 2019 / 2020 خلفا للمدرب السابق فاروق عبدالله الذي قاد الفريق في الفترة الماضية وحقق معه عددا من الانتصارات أعادت الأمل للمارد العرباوي في المنافسة على البقاء بدوري عمانتل ، كما صعد معه للمربع الذهبي للكأس الغالية والتي ما زال العروبة متمسكا بحظوظه في الصعود للمباراة النهائية رغم خسارته في مباراة الذهاب أمام عبري ( 1 / 2 ) بمجمع عبري ، وتشير المصادر إلى أن المفاوضات مع المدرب الجديد وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية ، ولم يتبق على الإعلان الرسمي للجهاز الفني إلا بعض الأمور الثانوية التي يفترض أن الطرفين تجاوزاها في الاجتماع الذي عقد ليلة البارحة .

الجدير بالذكر ، بأن المدرب المقترح لقيادة الفريق في هذه الفترة سيكون من المدربين الوطنيين المجيدين الذين سبق وأن قادوا أندية عريقة بدوري عمانتل وكذلك بدوري الدرجة الأولى ، وحققوا نتائج إيجابية مع تلك الفرق ، ومن باب أولى ، فإن الطرفين يدركان تماما صعوبة مهمة البقاء بدوري عمانتل بعد أن تراجع الفريق إلى المركز قبل الأخير برصيد (23) نقطة ولقاؤه القادم أمام السويق سيحدد مصير بقائه من عدمه بشكل كبير في ظل الفارق بينه وبين أصحاب المراكز الحادي عشر بهلاء (28) نقطة والعاشر السويق (29) نقطة ، حيث إن أمله يتبقى بمصير نتائج هذين الفريقين بغض النظر عن صاحب المركز الثاني عشر نادي عمان ( 26 ) نقطة الذي يعتبر صاحب هذا المركز أحد الفرق الهابطة للدرجة الأولى كذلك .