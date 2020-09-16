تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، بالتوقيع علي عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس.

ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

ورشح بعض الوكلاء البرتغالي باتشيكو والفرنسي ديسابر لادارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، علي ان يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

ودخل البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق ضمن ترشيحات المدربين خاصة وأنه يجد قبولا داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء وكان يرحب في وقت سابق بتولي المسؤولية إلا أنه طلب تأجيل الأمر بسبب خضوعه لعملية جراحية.

ومن المقرر أن يستطلع مسؤولو الزمالك رأي المدرب البرتغالي في الفترة الحالية لمعرفة إمكانية توليه تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.

و قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لأحد أبناء النادى لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد رحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وفسخه لتعاقده مع النادى.