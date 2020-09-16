ليفربول يرفض بيع فينالدوم لـ برشلونة

رفض نادي ليفربول الإنجليزي، فكرة بيع لاعبه الهولندي جيني فينالدوم لصفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وارتبط فينالدوم بالانتقال للعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان في برشلونة، بعد أن سبق ولعب تحت قيادته في المنتخب الهولندي. وأشارت صحيفة إيفينينج ستاندرد البريطانية إلى أن ليفربول لا يريد بيع لاعبه لبرشلونة حتى قبل نهاية عقده بموسم وحيد. وأكدت الصحيفة أيضًا بأن فينالدوم رفض اللعب لصفوف برشلونة وقد يقرر تجديد عقده مع ليفربول في الأيام المقبلة. وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2020-2021.

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