مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

اقترب أحمد حافظ المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بـ وادى دجلة من مرافقة الفرنسي باتريس كارتيرون فى تدريب التعاون السعودى خلال الفترة المقبلة .

وكان كارتيرون فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رحيله عن الزمالك رسميا أمس وفسخ تعاقده .

واقترب كارتيرون من تولى تدريب التعاون السعودى خلال الفترة المقبلة بعد أن أشارت الصحف السعودية إلى أن إدارة التعاون السعودى اتفقت على كافة تفاصيل التعاقد مع المدير الفنى الفرنسي كارتيرون .

ويتمتع كارتيرون بعلاقة جيدة مع أحمد حافظ مدرب دجلة "والذي كان يعمل معه مترجما من قبل"، فى ظل العمل معه من قبل خلال تولى تدريب دجلة، وبدأ حافظ يتواصل مع مسئولى دجلة للتحدث معهم بشأن الرحيل للانضمام إلى الجهاز الفنى الجديد بقيادة كارتيرون فى التعاون السعودى.