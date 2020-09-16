كمية زغللة غير طبيعية.. ميدو يعلق على تصوير مباراة سموحة والجونة

علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على تصوير مباراة الجونة وسموحه في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏تصوير ماتش الجونه وسموحه كمية زغلله غير طبيعية..على الشوط الثاني اي حد بيتفرج هيجيلوا صداع!!! السيد فريد جاب جول! ١-٠ لسموحة..حارس الجونه عمر رضوان طلع مسك دماغ السيد فريد!!".

انتهت أحداث شوط المباراة الاول بين فريقي سموحة والجونة بتقدم الفريق الساحلي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن السيد فريد لاعب سموحة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 من عمر المباراة.