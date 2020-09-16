كمية زغللة غير طبيعية.. ميدو يعلق على تصوير مباراة سموحة والجونة

انتهت أحداث شوط المباراة الاول بين فريقي سموحة والجونة بتقدم الفريق الساحلي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.
تمكن السيد فريد لاعب سموحة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 من عمر المباراة.
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