الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أسوان.. غدًا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك غدًا الخميس تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز. يخوض الزمالك تدريباته الجماعية صباحًا على ملعب النادي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي. ويواجه الفريق نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري العام

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