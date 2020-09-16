عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

كشف رجل الأعمال ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عند فسخ تعاقده مع الغزلان عام 2016 بالتراضي.

بدأ كارتيرون عمله داخل مصر عن طريق تدريبه لفريق وادي دجلة في يناير 2016، وفاز النادي في 20 مباراة من أصل 30 مباراة تحت قيادته، وفي نهاية العام تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بعد تعويم الجنيه وعدم قدرة النادي على دفع راتب كارتيرون. وكتب ماجد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شهادة حق: كارتيرون لم يطالبنا بالشرط الجزائي عند قيامنا بفسخ تعاقده عند تعويم الجنيه». وفجّر كارتيرون مفاجأة من العيار الثقيل برحيله عن القلعة البيضاء وقيامه بفسخ عقده مع النادي ودفع الشرط الجزائي.

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