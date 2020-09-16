فقرة تأهيلية لـ فرجاني ساسي في جيمانزيوم الزمالك

خضع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم يأتي هذا على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر خلال مواجهة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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