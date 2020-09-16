سموحة يتقدم على الجونة 1-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث شوط المباراة الاول بين فريقي سموحة والجونة بتقدم الفريق الساحلي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن السيد فريد لاعب سموحة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

أشهر طارق مجدي حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه اللاعب محمد محسن بعد تدخل قوي على ناصر ماهر.

يحتل الجونة المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.