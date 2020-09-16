ميسي يقود برشلونة أمام خيرونا وديا

في حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: روبيرتو - بيكيه - أراخو - ألبا
خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - ترينكاو
خط الهجوم: كوتينهو- ليو ميسي - جريزمان
يذكر أن برشلونة انتصر وديًا السبت الماضي على خيمناستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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