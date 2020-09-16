ميسي يقود برشلونة أمام خيرونا وديا

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: روبيرتو - بيكيه - أراخو - ألبا خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - ترينكاو خط الهجوم: كوتينهو- ليو ميسي - جريزمان

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي خيرونا، في المباراة الودية استعدادًا لانطلاق الدوري.

يذكر أن برشلونة انتصر وديًا السبت الماضي على خيمناستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.