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ميسي يقود برشلونة أمام خيرونا وديا

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أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي خيرونا، في المباراة الودية استعدادًا لانطلاق الدوري.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: روبيرتو - بيكيه - أراخو - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - ترينكاو

خط الهجوم: كوتينهو- ليو ميسي - جريزمان

يذكر أن برشلونة انتصر وديًا السبت الماضي على خيمناستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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