نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة مدوية، بعدما أكد استبعاد 3 أسماء تدريبية كبيرة من حسابات نادى الزمالك لخلافة الفرنسى باتريس كارتيرون. وقال شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج ترشيحات الزمالك". ويأتى ذلك رغم تردد العديد من الأنباء بشأن تواجد الثلاثى فى قائمة ترشيحات نادى الزمالك لخلافة كارتيرون، وتحديدًا البرتغالى جيسفالدو فيريرا والذى قاد الفارس الأبيض للقب الدورى موسم 2015. وكان كارتيرون قد وجه صدمة مدوية للزمالك بالأمس، بعدما اتخذ قرارا مفاجئا بفسخ عقده مع القلعة البيضاء.

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