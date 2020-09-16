تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية، انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام يوم السبت المقبل، وستبدأ بـ4 مواجهات. وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة المقبلة: 1 آرسنال، 3 نقاط. 2 ليستر سيتي، 3 نقاط. 3 تشيلسي، 3 نقاط. 4 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط. 5 وولفرهامبتون، 3 نقاط. 6 ليفربول، 3 نقاط. 7 إيفرتون، 3 نقاط. 8 كريستال بالاس، 3 نقاط. 9 أستون فيلا، بلا نقاط. 10 مانشستر سيتي، بلا نقاط. 11 مانشستر يونايتد، بلا نقاط. 12 بيرنلي، بلا نقاط. 13 ليدز يونايتد، بلا نقاط. 14 توتنهام، بلا نقاط. 15 ساوثهامبتون، بلا نقاط. 16 برايتون، بلا نقاط. 17 وست هام، بلا نقاط. 18 شيفيلد يونايتد، بلا نقاط. 19 فولهام، بلا نقاط. 20 وست بروميتش ألبيون، بلا نقاط.

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