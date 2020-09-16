نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاسيليو يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز بعد قليل في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - عمرو صالح - خالد رضا - يعقوبو خط الوسط : أحمد سعيد - محمد رضا - محمد هلال خط الهجوم : رفيق كابو - عبد الكبير الوادي - رجب عمران. البدلاء :- خالد وليد - عبد الله محمود - مروان حمدي - محمد عبد العاطي - بسام وليد - حسام عرفات - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد شريف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاسيليو يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بيراميدز بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.