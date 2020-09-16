نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الفرنسي باتريك كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الرحيل بصورة مفاجأة يوم أمس الأربعاء بعد دفع الشرط الجزائي لإدارة الفريق دون إبداء أسباب واضحة.
وأكدت بعض المصادر المقربة من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر حقيقة التفاوض معه لخلافة كارتيرون على رأس القيادة الفنية للأبيض.
وقالت تلك المصادر أن الأرجنتيني لم يتلق أي عروض أو إتصالات شفهية من مسؤولي المارد الأبيض حتى هذه اللحظة لتولي قيادة بطل السوبر الأفريقي.
لكن إسم المدير الفني السابق للفراعنة إرتبط خلال الساعات القليلة الماضية لقيادة الفريق قبل المواجهة المرتقبة ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
في المقابل فإن بعض المصادر الصحفية السعودية أكدت اليوم الأربعاء أن الوجهة المقبلة لباتريس كارتيرون ستكون تدريب التعاون السعودي.
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