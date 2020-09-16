نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة.. كارتيرون يتوصل لاتفاق لتدريب التعاون السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن فريق التعاون توصل لاتفاق مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك لتولي تدريب الفريق.
وكان الزمالك قد أعلن رسمياً أمس الثلاثاء، رحيل كارتيرون، بعد طلب الأخير فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.
وذكرت الصحيفة السعودية، أن التعاون اتفق بشكل مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفاً للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت.
وكان التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
ويخوض التعاون دور المجموعات في دوري أبطال آسيا خلال الفترة الحالية، ويتصدر مجموعته بـ 6 نقاط، بعد 3 جولات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة.. كارتيرون يتوصل لاتفاق لتدريب التعاون السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.