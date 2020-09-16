ميسي يسجل هدفا رائعا مع برشلونة في شباك جيرونا.. فيديو

أنهي فريق برشلونة الإسباني،الشوط الأول متقدما على نظيره نادي جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية استعدادًا لانطلاق الدوري.

وسجل برشلونة هدفا جماعيا رائعا بعد مرور حوالي 20 دقيقة من عمر الشوط الأول من عمر المباراة عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو.

وبعدها في الدقيقة 45 عزز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تقدم برشلونة بهدف ثاني خرافي من أهدافه التي لا تصدق.

وسدد ليونيل ميسي تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ذهبت في الزاوية البعيدة لحارس مرمى جيرونا بشكل رائع.

يذكر أن برشلونة انتصر وديًا السبت الماضي على خيمناستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.