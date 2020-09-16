جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام وادي دجلة في الدوري المصري

أعلن تشاتشيش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيله فريقه لمواجهة وادي دجلة فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الإسبوع الـ 27 من الدوري المصري . ويلعب فريق بيراميدز بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - عبد الله السعيد - طارق طه - إبراهيم حسن- محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - دودو الجباس

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