نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس اللجنة الخماسية يجتمع مع ربيع ياسين للاطمئنان على استعدادات منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اجتمع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،والمشرف على منتخب الشباب، مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، ومعاونيه، للاطمئنان على تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في تونس خلال نوفمبر المقبل.

وتم الاجتماع عقب المباراة الودية التي جمعت منتخب الشباب مع نادي حلوان بالملعب الفرعي باستاد القاهرة، والتي انتهت بفوز منتخب الشباب بخمسة أهداف دون رد، وحضرت الدكتورة سحر عبد الحق الشوط الثاني منها.

ونقل نائب رئيس اللجنة الخماسية شكر اللجنة للجهاز الفني لمنتخب الشباب على جهودهم التي بذلوها مع الفريق في ظل ظروف تفشي فيروس "كورونا"، ومساهمتهم في وجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف في الزمالك، وإيراهيم عادل مع بيراميدز، وعربي بدر مع الأهلي، ومحمد شحاتة مع طلائع الجيش، وزياد كمال مع إنبي، وزياد فرج مع المصري وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

ووعد الدكتور جمال محمد علي بالتدخل لدى أندية الدوري الممتاز للسماح للاعبيها بالاشتراك في المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.