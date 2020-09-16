نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بانون والبلايلي.. كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد ؟‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من ضم صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل.

وبات الأهلي قريبًا من التعاقد مع بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ويوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي.

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي بصدد الإعلان بشكل رسمي عن ضم بدر بانون خلال ساعات، وفي المقابل يضع مسؤولي القلعة الحمراء الوتوش الأخيرة على صفقة البلايلي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي في وجود بانون وبلايلي كالتالي:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، علي معلول

في خط الوسط الدفاعي.. أليو ديانج، عمرو السولية

في خط الوسط الهجومي.. يوسف البلايلي، أفشة، يوسف بلايلي

في خط الهجوم.. بادجي