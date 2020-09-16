نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة طاحنة تواجه محمد صلاح في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل حول الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.
وقالت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية أن مدينة ليفربول الإنجليزي قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق بصورة محلية جراء التصاعد الكبير في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأكملت الصحيفة إلى أن ليفربول على وشك أن تغُلق أبوابها في وجه الجميع خاصةً بعد أن وصلت معدلات الإصابة بالفيروس اللعين إلى أكثر من 100 شخص بين 100 ألف شخص.
وفي أول تعليق لعمدة مدينة ليفربول جو أندرسون أكد أنه يتوقع فرض قيود جديدة على المدينة خلال الأسبوع الجاري على أقصى تقدير.
وفي حالة تم تطبيق هذه القيود سيضطر محمد صلاح لاعب الريدز إلى البقاء في المنزل ما يعني عدم خروجه والإجبار على البقاء في المنزل تجنباً للإصابة بالفيروس.
يُشار إلى أن بريطانيا شهدت تسجيل أكثر من 378 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 41 ألف حالة.
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