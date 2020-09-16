وست بروميتش يصعد للدور الثالث فى كأس الرابطة بالفوز على هاروجيت.. وحجازي يغيب

تأهل نادي وست بروميتش ألبيون للدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بفوزه على هاروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الدور الثاني.

أحمد حجازي المحترف المصري لم يشارك في المباراة نهائيًا، وتم استبعاده من قائمة وست بروميتش ألبيون.

افتتح هاربر التسجيل لوست بروميتش ألبيون، قبل أن يسجل روبسون كانو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 77، سجل روبينسون الهدف الثالث لوست بروميتش، ليؤكد صعود فريقه للدور الثالث.

ويلاقي وست بروميتش ألبيون في الدور الثالث الفائز من مباراة ساوثهمبتون أمام برينتفورد.