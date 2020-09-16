أحمد حجازي المحترف المصري لم يشارك في المباراة نهائيًا، وتم استبعاده من قائمة وست بروميتش ألبيون.
افتتح هاربر التسجيل لوست بروميتش ألبيون، قبل أن يسجل روبسون كانو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22.
وفي الدقيقة 77، سجل روبينسون الهدف الثالث لوست بروميتش، ليؤكد صعود فريقه للدور الثالث.
ويلاقي وست بروميتش ألبيون في الدور الثالث الفائز من مباراة ساوثهمبتون أمام برينتفورد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وست بروميتش يصعد للدور الثالث فى كأس الرابطة بالفوز على هاروجيت.. وحجازي يغيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.