تعرف على الجهاز المعاون لـ رضا عبد العال في الإدارة الفنية لطنطا

استقر رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا على جهازه المعاون الذى سيقود به أبناء السيد البدوى فى باقى مباريات الدورى الممتاز فى إطار رغبته فى انتشال الفريق من المركز الأخير بجدول الترتيب واستمراره بالمسابقة بالرغم من صعوبة المهمة . ومن المقرر أن يعاون رضا عبد العال كل من محمود السقا كمدرب عام وأشرف خميس مدرب وإكرامى صابر مدرب مساعد وجمال بشير مدير إدارى ومحمود شفيق مدربا لحراس المرمى وأسامة ليلة مساعد لمدرب الحراس وخالد عبد السلام إدارى ومحمد العنانى لشئون اللاعبين والدكتور مجدى وكوك رئيس الجهاز الطبى والدكتور أحمد موسى وأكرم مجدى كعلاج طبيعى وتأهيل . وقاد رضا عبد العال تدريبات طنطا اليوم استعدادا لمواجهة نادى مصر فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى يوم السبت المقبل .

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