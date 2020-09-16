جون أنطوي يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول أمام وادي دجلة فى الدوري

سجل الهدف جون انطوي فى الدقيقة 60 ليتقدم لفريقه ويحتفل بعد عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك من الناحية اليسرى.
بيراميدز يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة جمعها من 26 مباراة، ويبعتد عن المقاولون العرب الثاني بفارق 3 نقاط، وعن الزمالك الثاني بفارق 7 نقاط (مع خصم 3 نقاط من الأبيض).
ويحتل فريق وادي دجلة المركز 15 في الجدول برصيد 27 نقطة جمعها من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
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