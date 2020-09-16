بعد تهديد مرتضى| أول تعليق من رئيس التعاون بعد التوقيع مع كارتيرون

علق محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي على التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الزمالك أمس متوجها إلى السعودية.

وكتب القاسم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هذا التعاون يا سادة الي بييه يصير والي يامر عليه يتم".

وهدد مرتضي منصور النادي الذي سيتعاقد مع باتريس كاتريرون حيث وصفها بعملية خطف.

وكشف نادي التعاون السعودي حقيقة تكفل المستشار تركى آل الشيخ براتب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد النادي في بيان رسمي أنه إدارة النادي هي من ستدفع راتب المدرب الفرنسي وليس تركى آل الشيخ، حيث أوضحوا تلك النقطة بعد الشائعات المنتشرة على مواقع التواصول.