بيراميدز يفوز على وادي دجلة بثنائية ويشعل المنافسة على المربع الذهبي للدوري

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 48 فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري متساويا مع المقاولون العرب، خلف الزمالك صاحب الـ52 نقطة ، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر .

بدأ اللقاء بمحاولات من كلا الفريقين لتسجيل هدف مبكر لكن لم ينجح أحدهما ولم يخضع أي من الحارسين لضغط أو اختبارات حقيقية ليستمر التعادل السلبي.

وانفرد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز تمامًا بالحارس محمد عبد المنصف بعد مرور نصف ساعة من البداية ليسدد كُرة أرضية تصدى لها حارس دجلة.

وانفرد محمد هلال لاعب دجلة في الدقيقة 39 ليسدد قذيفة ارتدت من العارضة وأثناء ندم اللاعب على الفرصة الضائعة أنقذته راية الحكم المساعد بإعلان تسلله وإعادة الكرة إلى بيراميدز.

وانطلق إبراهيم عادل في الدقيقة 49 وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بيمناه علت العارضة بقليل لتضيع فرصة التقدم لبيراميدز.

وفي الدقيقة 60 أنهى الغاني جون أنطوي التعادل السلبي بتسجيل هدف أول لصالح بيراميدز ليتقدم لفريقه ويحتفل بعد عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك.

وأضاف أنطوي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء بعدما سدد الكرة على يمين الحارس محمد عبد المنصف الذي ذهب إلى الاتجاه المعاكس.