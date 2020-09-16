خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي أسوان، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ اليوم الأربعاء قبل 48 ساعة من ملاقاة الزمالك بالجولة 28 للدورى الممتاز الجمعة بإستاد القاهرة للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق .
ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الطبي للفريق بنتيجة الفحص صباح غدٍ الخميس ، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراة الزمالك .
ويحتل فريق اسوان المركز التاسع برصيد32 ،بعد تحقيق الفوز برباعية علي فريق طنطا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحليل «رابيد تست» للاعبي أسوان قبل مواجهة الزمالك.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.