تحليل «رابيد تست» للاعبي أسوان قبل مواجهة الزمالك.. صور

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي أسوان، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ اليوم الأربعاء قبل 48 ساعة من ملاقاة الزمالك بالجولة 28 للدورى الممتاز الجمعة بإستاد القاهرة للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق .

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الطبي للفريق بنتيجة الفحص صباح غدٍ الخميس ، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراة الزمالك .

ويحتل فريق اسوان المركز التاسع برصيد32 ،بعد تحقيق الفوز برباعية علي فريق طنطا .