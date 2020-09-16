لا قدرة على تحمل سخافات الآخرين| رسالة غامضة من تركي آل الشيخ..شاهد

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة غامضة جديده لـ متابعيه عبر حسابه بموقع " تويتر".

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " مع الوقت وبمرور السنوات يتغير الإنسان فيصبح أكثر تصالحًا مع ذاته ويبحث عن الهدوء وراحة البال وتقل قدرته على تحمل سخافات الآخرين وتقل قدرته على غفران زلاتهم ولا يمكنه تقبل مبرراتهم بل وقد يصل الأمر إلى أن يصل لعدم رغبته في الاحتفاظ بهم ويكتفي أن يحتفظ بنفسه ويحافظ عليها".

واتهم بعض مشجعي نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان تركي آل الشيخ وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق دون أى سبب واضح .

ونشر تركي آل الشيخ عبر الفيس بوك " هوا اي حاجه تتحط عليا ... هو الاسماعيلي وحرس الحدود عندهم اي مشاكل كمان عشان اكون فيها كمان!! لا حول ولاقوه الا بالله ".

وأخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في تدريب الفريق.

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.