من تحمل الراتب؟ التعاون السعودي يكشف حقيقة دور تركي آل الشيخ في التعاقد مع كارتيرون

كشف نادي التعاون السعودي، عن حقيقة مساهمة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، في التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن نادي التعاون السعودي الليلة عن التعاقد مع كارتيرون لتدريب الفريق لمدة موسمين. ونشر نادي التعاون بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، نفى فيه تكفل تركي آل الشيخ براتب كارتيرون مع الفريق، مشددين على أن كافة التفاصيل المادية الخاصة بالتعاقد مع كارتيرون تكفلت بها إدارة النادي فقط. وتداولت بعض الأنباء وجود دور لتركي آل الشيخ في إنهاء كارتيرون لعقده مع نادي الزمالك وتدريبه نادي التعاون، لتطلب إدارة النادي تحري الدقة في تلك الأمور.

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