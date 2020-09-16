رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع باتريس كارتيرون

وكتب الحساب الرسمي لفريق التعاون على تويرتر أن الإتفاق لمدة عامين بين الطرفين.

وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.



يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشاوره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.