رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع باتريس كارتيرون

وكتب الحساب الرسمي لفريق التعاون على تويرتر أن الإتفاق لمدة عامين بين الطرفين.
يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشاوره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
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