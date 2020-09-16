نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التعاون السعودي يُعلن التعاقد مع كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي التعاون السعودي اتفاقه رسميًا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق في المرحلة القادمة، وذلك بعد فسخ تعاقده مع النادي الزمالك.

وكتب الحساب الرسمي لنادي التعاون السعودي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " التعاون يتفق مع الفرنسي باتريس كارتيرون".

وتابع: "وقعت إدارة النادي مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين، حيث سيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب".

وكان المدرب الفرنسي قد فسخ تعاقده بشكل رسمي مع النادي الزمالك أمس الثلاثاء، وذلك بعد سداد قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده لصالح إدارة القلعة البيضاء والمقدر بـ 250 ألف دولار.

باتريس كارتيرون تولي تدريب الزمالك خلفًا للمدرب الصربي ميتشو ونجح في التتويج مع الفريق الأبيض ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.