«سيدات سلة الأهلي» يفوز على سبورتنج في المباراة الثانية بنهائي دوري السوبر

الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق سبورتنج، بنتيجة 85-78، في المباراة الثانية التي أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 3».

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا من الفريق، الذي نجح في السيطرة على المباراة، بفضل الدفاع المحكم وإجادة الرميات الثلاثية والضربات الحرة، تحت قيادة علي هاشم، المدير الفني، الذي حرص على الدفع باللاعبات صاحبات الخبرة في المباراة للسيطرة عليها وحسمها، لتنتهي المباراة بنتيجة 85-78.

وتفوقت لاعبات الأهلي على فريق سبورتنج من خلال التركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بفوز سبورتنج بنتيجة 83-76، فيما تقام المباراة الثالثة مساء الجمعة القادم، على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر في الثامنة والنصف مساء.