تأثير مؤقت.. آراء الجماهير عن رحيل كارتيرون من تدريب الزمالك | فيديو

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق.
وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي، وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل.
وترصد عدسة دوت الخليج آراء بعض مشجعي كرة القدم حول تأثير رحيل كارتيرون المفاجئ عن نادي الزمالك، وهل يفضلون وجود مدرب مصري أم أجنبي لتدريب فريق نادي الزمالك.
في البداية قال سعيد عبدالرازق ان رحيل كارتيرون في هذا الوقت بشكل مفاجئ سوف يؤثر سلبا على أداء فريق نادي الزمالك، مضيفا أنه كان يجب عليه اخطار الزمالك برحيله قبل فترة حتى يتسنى للزمالك وضع خططه الجديدة. ورأي أن الزمالك يحتاج الى مدرب أجنبي قوي حتى يستطيع النادي الحفاظ على مستواه الحالي والفوز بالبطولات القادمة.
وأشارت نجلاء فتحي الى ان الزمالك فريق قوي ولن يتأثر برحيل كارتيرون أو غيره، مؤكدة ان كارتيرون هو الخاسر وليس الزمالك.
وعن تعيين مدرب اخر لنادي الزمالك أكدت ان الزمالك يحتاج الى مدرب مصري يفهم الفريق جيدا مثل الكابتن حسن شحاته.
وأضاف شريف عبدالقوي ان الزمالك بالطبع سوف يتأثر برحيل كارتيرون خاصة وانه خاض معه بطولات عدة ولكن الزمالك لن ينهزم بسهولة وستنقضي المرحلة بدون أي خسائر ويستعيد النادي توازنه.
وأكد انه يفضل ان يدرب الزمالك مدرب مصري مثل الكابتن حسام حسن خاصة وانه ابن نادي الزمالك.
كما أكد هشام عادل ان الزمالك فريق كبير ولن يقف عند تلك المرحلة لكنه بالطبع سوف يتأثر في البداية برحيل كارتيرون ولن يستمر الأمر كثيرا، لافتا الى انه يفضل ان يقوم بتدريب الفريق مدرب اجنبي لان المدربين الاجانب يستطيعون دائما السيطره على لاعبي الفرق الكبيره مثل الزمالك والاهلي.
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