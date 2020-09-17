خرج من الباب الضيق.. ميدو: كارتيرون أفضل مدير فني تعاملت معه إدارة الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون أفضل مدير فني تعاملت معه إدارة النادي ولقى كل الدعم.
وقال ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: " كارتيرون اختار الخروج من الباب الضيق بسبب طريقة رحيله رغم نجاحاته السابقة مع الزمالك ".
وأضاف ميدو: " من غير المنطقي التقليل من كارتيرون على المستوى الفني لأنه طور أداء الزمالك وحقق انتصارات هامة وحصد بطولتين واجبر لاعبي خط الهجوم بواجبات دفاعية ولكن طريقة رحيله هى ما تؤخذ عليه".
وأعلن التعاون السعودى التعاقد مع كارتيرون لمدة موسمين بعد رحيله عن الزمالك.
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