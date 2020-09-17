باخلع رداء الكرامة على باب النادي.. طارق يحيى يوجه رسالة طمأنة لجماهير الزمالك

وأكد طارق يحيي في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن الفريق قوته تتمثل بنسبه 60% من قوة اللاعبين والمدرب عليه فقط التوجيه وتحمل 40% من المسؤلية مؤكدا ان " الزمالك بمن حضر"
وأضاف أن هناك العديد من المدربين رحلوا عن الفريق ولكنه مازال يحقق الالقاب والبطولات مشددا انه من الصعب عليه ان يرفض مساندة الزمالك في تلك الفترة.
وأكمل أنه يخلع رداء " الكرامه " فور دخوله لنادي الزمالك حيث ان النادي قدم له الكثير وهو من صنع اسم طارق يحيي مشددا ان الفريق مستعد تماما لخوض المباريات الافريقية والدوري المصري.
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