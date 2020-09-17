كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية عودة البرتغالي جوزفالدو فيريرا لتدريب الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.
وشدد على أن المدرب البرتغالي كان قريبا من العودة لتدريب الفريق من قبل ولكن ظروفه الصحية منعته من تولي المسؤولية قبل التعاقد مع الصربي ميتسو المدير الفني الأسبق.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أخطر إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.
وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك.
وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحيل كارتيرون.. مرتضى منصور يكشف حقيقة عودة فيريرا لتدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.