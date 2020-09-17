أكد أحمد حسام ميدو أن المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ليس له علاقة برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق الزمالك وانتقاله لتدريب التعاون السعودي.
وقال ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: " المستشار تركي ال الشيخ اغلق صفحة الكرة المصرية وليس له علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك وهو محب للاهلي ولكنه لم يتدخل في رحيل المدير الفني الفرنسي عن الزمالك ".
واضاف : " كارتيرون كان من الممكن أن يخرج من الباب الكبير وينتظر حتى نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكنه فضل المال" .
وأصدر نادي التعاون السعودي بيانا رسميا يؤكد فيه أن المستشار تركي ال الشيخ لم يمول صفقة تعاقد التعاون مع باتريس كارتيرون لمدة موسمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو: تركي آل الشيخ ليس له علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.