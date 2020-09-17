ميدو: تركي آل الشيخ ليس له علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو أن المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ليس له علاقة برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق الزمالك وانتقاله لتدريب التعاون السعودي.

وقال ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: " المستشار تركي ال الشيخ اغلق صفحة الكرة المصرية وليس له علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك وهو محب للاهلي ولكنه لم يتدخل في رحيل المدير الفني الفرنسي عن الزمالك ".

واضاف : " كارتيرون كان من الممكن أن يخرج من الباب الكبير وينتظر حتى نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكنه فضل المال" .

وأصدر نادي التعاون السعودي بيانا رسميا يؤكد فيه أن المستشار تركي ال الشيخ لم يمول صفقة تعاقد التعاون مع باتريس كارتيرون لمدة موسمين.