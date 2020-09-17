حازم إمام يشيد بمهاجم بيراميدز بعد هدفيه في وادي دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد حازم إمام لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالغاني جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز بعد الفوز على نظيره وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وسجل أنطوي هدفي فوز فريقه على دجلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.
وقال إمام عبر قناة أون تايم سبورتس:" أن فريق بيراميدز في الشوط الثاني كان يعلم ما يريده وهو حصد الثلاث نقاط من أجل المنافسة ع المركز الثاني وتخطي المقاولون العرب",
وتابع :"جون أنطواي من أفضل المهاجمين في الدوري المصري، ويتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء".
وأضاف :"وادي دجلة استسلم نهائيا بعد الهدف الأول وكان جيد فقط في الشوط الأول وعبد المنصف رجل المباراة، وبيراميدز استحق الفوز ويستحق بيراميدز الفوز خاصة في الشوط الثاني وينقصه فقط أن يدخل المباراة بثقه فقط".
وأتم تصريحاته :" تغييرات بيراميدز كانت أفضل بعكس وادي دجلة الذي تأخر في تغييراته والتي لم تجدي نفعًا".
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