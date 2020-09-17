نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول لا يُمانع من رحيل أحد نجومه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي الضوء الأخضر، لرحيل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال فترة انتقالات صيف 2021.

ووافق ليفربول على رحيل أحد أضلاع المثلث الهجومي، في حال وصول عروضا مناسبة خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح الثلاثي مطمعا للعديد من الأندية، خاصة إذا كان من عملاقي الدورى الإسبانى.

وكان سجاك سوارت، أسطورة أياكس أمستردام الهولندى، قد عبر عن رغبة مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة في ضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف البارسا هذا الصيف.

جدير بالذكر أن محمد صلاح ظهر بشكل لافت خلال مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هاتريك في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز 4/3 على ملعب "أنفيلد".