ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم نجم باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي اقتحم مفاوضات التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنه في حال تعاقد مع النجم الفرنسي فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي سيكون مضرا للتضحية بأحد نجوم فريقه وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية مؤخرًا أن مبابي سيرحل بالفعل عن ملعب حديقة الأمراء في الصيف المقبل بعد أن طلب ذلك صراحةً من إدارة ناديه الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لن ينضم إلى برشلونة مطلقًا، حيث أن النادي الكتالوني لم يسبق له أن وضع اسم النجم الفرنسي ضمن قائمة المطلوبين بينما ما يزال مبابي يتصدر اهتمامات ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من عمالقة الأندية الأوروبية، حيث يرغب كلا من ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل.