نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. برشلونة لن يستطيع التعاقد مع نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة سارة لجماهير ليفربول بخصوص مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق، وذلك بعدما انتشرت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن اقترابه من الرحيل عن الريدز والانتقال إلي برشلونة الإسباني.

وأكدت شبكة "ذا أتليتك" الإنجليزية على صعوبة إنتقال محمد صلاح إلي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب القيمة المالية الضخمة لنجم الفراعنة والتي تصل إلي 200 مليون إسترليني، ووصفت أنباء انتقاله للبرسا بالشائعات السخيفة.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن نادي برشلونة يواجه مشاكل مالية كبيرة في الفترة الحالية ولن يستطيع التعاقد مع محمد صلاح بسبب القيمة المالية الضخمة للاعب، فضلا عن تمسك النادي الإنجليزي بإستمرار "صلاح" مع الفريق ولن يفرط فيه بسهولة خاصة وأنه أحد الركائزة الرئيسية في تشكيلة الريدز حاليا.

وأكدت أن محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول هذا الموسم وسوف يستمر مع الفريق.

ونجح صلاح خلال المواسم التي قضاها داخل ليفربول في التتويج ببطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي في موسمين متتالين 2017-2018، 2018 - 2019.